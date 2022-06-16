Подросток делал кольца из ложек вместо уроков в школе и стал миллионером

Подросток Пирс Вудворд бросил школу и разбогател на продаже колец из ложек

Подросток Пирс Вудворд бросил школу и разбогател на продаже колец, сделанных из старых ложек. Соответствующий материал приводит The Sun.

Отмечается, что 16-летний американец оставил учебное заведение и вместо уроков начал изготавливать ювелирные украшения, оборудовав мастерскую в гараже своих родителей. Фото и видео полученных изделий он выложил в интернет и быстро распродал первую партию товара. Некоторое время спустя школьник стал получать индивидуальные заказы, а среди его клиентов оказались такие инфлюэнсеры, как Ноа Бек и Дикси Дамелио.

Впоследствии Вудворд основал ювелирный бренд, которому дал название Brand Pierre, говорится в материале. Компания обрела популярность и стала приносить бывшему школьнику 100 тысяч долларов (около шести миллионов рублей) в месяц. «С самого детства у меня была цель накопить шестизначную сумму к 18 годам. Мне 17 лет, и я уже смог ее достичь», — заявил парень.

Ранее в июне сообщалось о лысеющей англичанке Ношин Чоудри, которая создала средство от потери волос на основе семейного рецепта и разбогатела, заработав десятки миллионов рублей. 32-летняя жительница Лондона рассказала, что пять лет назад у нее начался паталогический процесс выпадения прядей на фоне резкой потери веса. Исправить ситуацию помогла мать англичанки. Она предложила дочери использовать для лечения специальное масло, рецепт которого передавался в семье из поколения в поколение.