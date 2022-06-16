Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Красный крест выразил озабоченность интенсивностью боев в Донбассе

МККК выразил озабоченность возросшей интенсивностью боевых действий в Донбассе

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Международный комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен возросшей в последнее время интенсивностью боевых действий в Донбассе. Об этом ТАСС рассказал глава региональной делегации МККК в России и Белоруссии Ихтияр Асланов кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Возросла интенсивность боевых действий в Донбассе, и мы этим очень обеспокоены», — отметил он.

Асланов отметил, что атакам сейчас подвергается гражданская инфраструктура, в том числе больницы и учебные заведения, при том, что международное право ясно определяет такие объекты как защищенные. «Без военной необходимости атаковать гражданскую инфраструктуру запрещается», — напомнил он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива об отправке оружия и техники на Украину из стран Запада является военным преступлением, поскольку вооружение используется для обстрелов мирных жителей. По его словам, «украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украина назвала Крымский мост целью номер один для поражения
Пушков заявил о «крупном просчете» США
Красный крест выразил озабоченность интенсивностью боев в Донбассе
В Подмосковье вандал сжег в Вечном огне венок с постамента
Бикини с треугольными чашками вернулись в моду благодаря знаменитостям
США обвинили России в нарушении договора с НАТО
В России усилят контроль за спиртосодержащими лекарствами
Отправившегося на Украину канадского экс-генерала обвинили в сексуальном насилии
Глава украинской делегации признал слабость Киева в переговорах с Россией
В США заявили о постоянно меняющихся запросах Украины по оружию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.