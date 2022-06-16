Красный крест выразил озабоченность интенсивностью боев в Донбассе

МККК выразил озабоченность возросшей интенсивностью боевых действий в Донбассе

Международный комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен возросшей в последнее время интенсивностью боевых действий в Донбассе. Об этом ТАСС рассказал глава региональной делегации МККК в России и Белоруссии Ихтияр Асланов кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Возросла интенсивность боевых действий в Донбассе, и мы этим очень обеспокоены», — отметил он.

Асланов отметил, что атакам сейчас подвергается гражданская инфраструктура, в том числе больницы и учебные заведения, при том, что международное право ясно определяет такие объекты как защищенные. «Без военной необходимости атаковать гражданскую инфраструктуру запрещается», — напомнил он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива об отправке оружия и техники на Украину из стран Запада является военным преступлением, поскольку вооружение используется для обстрелов мирных жителей. По его словам, «украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей».