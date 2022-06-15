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Небензя уличил Зеленского в лицемерии из-за заявлений о западном оружии

Постпред РФ в ООН заявил, что Зеленский лицемерит из-за обещаний по западному оружию

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лжет, когда обещает западным странам не использовать поставляемое в страну оружие для ударов по гражданским. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

По словам дипломата, слова украинского лидера опровергают свидетельства пострадавших мирных жителей в Донбассе, а также траектории ракет, выпускаемые киевским командованием по различным населенным пунктам. Он подчеркнул, что Зеленский не раз был уличен в лицемерии.

«Это именно те типы вооружений, которые были переданы Киеву западными спонсорами. Последние обстрелы Донецка — еще одно ужасное преступление, совершенное агонизирующим киевским режимом», — сказал Небензя.

Ранее постпред заявил, что инициатива об отправке оружия и техники на Украину из стран Запада является военным преступлением, так как вооружение используется для обстрелов мирных жителей. По его словам, «украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей».

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Алевтина Запольская
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