В МВД уточнили данные о высылке части граждан Украины, ДНР и ЛНР из России

В МВД заявили, что граждан Украины, ДНР и ЛНР после 17 августа высылать не будут

Граждан Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после 17 августа высылать из России не будут. Об этом в четверг, 16 июня, сообщает пресс-служба российского МВД.

По заявлению ведомства, ранее опубликованные данные «О снятии введенных Российской Федерацией ограничений на транспортное сообщение с иностранными государствами» были неверно истолкованы рядом СМИ.

Так, несмотря на снятие временных ограничений на транспортное сообщение, граждане Украины и Донбасса имеют право и после 17 августа 2022 года оставаться на территории России даже без разрешительных документов, уточнили в МВД. При этом их не будут привлекать к административной ответственности.

«Гражданам названных государств, в том числе не имеющим документов, удостоверяющих личность, или документов с истекшим сроком действия, рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД сообщал, что граждан Украины, ДНР и ЛНР могут обязать покинуть территорию России после 17 августа, если не будут оформлены разрешительные документы.