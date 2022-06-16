Часть граждан Украины, ДНР и ЛНР обяжут покинуть Россию

Граждан Украины, ДНР и ЛНР без разрешительных документов могут обязать покинуть РФ

Граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут обязать покинуть территорию России после 17 августа, если не будут оформлены разрешительные документы. Об этом в четверг, 16 июня, со ссылкой на пресс-службу МВД России пишет ТАСС.

В ведомстве отметили также, что многие граждане Украины, ДНР и ЛНР ограничены в выезде за пределы страны. Они могут обратиться в территориальные органы МВД, чтобы решить вопросы продления срока временного пребывания на территории России, постановки на миграционный учет по месту пребывания или оформления разрешительных документов на проживание.

Вышеупомянутые граждане могут подать заявление на разрешение на временное проживание и вид на жительство с истекшим паспортом, сообщили в МВД.

Ранее российское ведомство заявило, что с апреля 2019 года более 800 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство. Для его получения жителям ДНР и ЛНР нужно предоставить удостоверение личности, выданное властями Донбасса, с отметкой о проживании на территории, а также другие документы.

Одобренных заявлений о получении российского паспорта, как сообщает министерство, много: из общего числа было отклонено меньше одного процента.