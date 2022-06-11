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Названо число жителей Донбасса с российским гражданством

МВД заявило о более 800 тысячах гражданах России в ДНР и ЛНР

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С апреля 2019 года более 800 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России, пишет ТАСС со ссылкой ну пресс-службу МВД РФ.

Как заявили в ведомстве, из общего числа специалисты отклонили менее одного процента заявлений о получении российского паспорта. Для получения гражданства жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должны предоставить удостоверение личности, выданное властями Донбасса, с отметкой о проживании на территории, а также другие документы.

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Президент России Владимир Путин, подписав 24 апреля 2019 года указ об упрощенном получении документов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, указал на его гуманитарный характер.

Одной из причин упрощенного гражданства для жителей Донбасса пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал необходимость «возобновить свои проездные документы, паспорта, находясь на территории этих республик».

В Киеве негативно восприняли паспортизацию жителей Донбасса. Верховная Рада требовала отмены указа.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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