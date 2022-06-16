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Младший брат девятилетней студентки МГУ собрался поступать на мехмат

Младший брат девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой планирует поступать на мехмат
Семья Тепляковых

Семья Тепляковых. Кадр: Комсомольская правда/ YouTube

Младший брат девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, семилетний Хеймдалль, сдал Единый государственный экзамен и планирует поступать на механико-математический факультет. Об этом сообщил в своем блоге его отец Евгений.

«Математика профиль, разумеется. Баллы для восьми лет шикарные, можно поступать на мехмат или ВМК», — прокомментировал он.

Отец ребенка не сообщил, с каким результатом Хеймдалль сдал ЕГЭ, и планирует ли мальчик сдавать экзамен по русскому языку и профильным дисциплинам, необходимым для поступления.

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Евгений Тепляков окончил два факультета, вычислительной математики и кибернетики (ВМК) и психологический МГУ имени Ломоносова, у его жены Натальи Тепляковой один из дипломов математический, отмечает KP.RU.

Какой вуз выберут родители Хеймдалля, пока неизвестно, в планах был Московский государственный университет. Приемная кампания в этом году начинает работу 20 июня, в августе станут известны результаты зачисления. Отмечается, что по правилам поступления в 2022 году МГУ не устанавливал возрастной планки для абитуриентов.

Ранее 16 июня отец Алисы Тепляковой Евгений сообщил, что Хеймдалль, младший брат девятилетней студентки психологического факультета МГУ, сдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике. Известно, что мальчику на момент сдачи экзамена исполнилось семь лет и пять месяцев. Глава многодетного семейства уверен, что с набранными баллами ребенку под силу поступить на механико-математический факультет в любой вуз.

Ранее в KP.RU сообщили, что братья и сестры девочки-вундеркинда занимаются по китайской системе раннего развития. Евгений Тепляков увлекся этой методикой, живя в КНР. Его восхищало, что реклама и телешоу там посвящены преимущественно обучению детей.

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Марина Совина
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