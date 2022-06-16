Младший брат девятилетней студентки МГУ сдал ЕГЭ

Младший брат девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой сдал ЕГЭ по математике

Хеймдалль, младший брат девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой, сдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщил их отец Евгений Тепляков в своем блоге.

Известно, что мальчику на момент сдачи экзамена исполнилось семь лет и пять месяцев. Отец уверен, что с набранными баллами ребенку под силу поступить на механико-математический факультет в любой вуз. «Реальный уровень такой, что второй наш малыш успешно получает аттестат. С учетом того, что Хемик младше Алисы, я ему аплодирую стоя», — написал Тепляков.

В марте отец Алисы Тепляковой запретил ей помогать президенту США из-за антироссийской политики. Россиянин подчеркнул, что студентка-вундеркинд не будет принимать оплату от клиентов в долларах и евро. Под аналогичные «санкции» Алисы Тепляковой попали королева Великобритании Елизавета II, госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

До этого профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, руководитель лаборатории социологии образования Даниил Александров раскритиковал «китайские» методы воспитания в семье Тепляковых.

Ранее в KP.RU сообщили, что братья и сестры девочки-вундеркинда занимаются по китайской системе раннего развития. Глава семейства Тепляков увлекся этой методикой, живя в КНР. Его восхищало, что реклама и телешоу там посвящены преимущественно обучению детей.