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Младший брат девятилетней студентки МГУ сдал ЕГЭ

Младший брат девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой сдал ЕГЭ по математике

Кадр: НТВ

Хеймдалль, младший брат девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой, сдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщил их отец Евгений Тепляков в своем блоге.

Известно, что мальчику на момент сдачи экзамена исполнилось семь лет и пять месяцев. Отец уверен, что с набранными баллами ребенку под силу поступить на механико-математический факультет в любой вуз. «Реальный уровень такой, что второй наш малыш успешно получает аттестат. С учетом того, что Хемик младше Алисы, я ему аплодирую стоя», — написал Тепляков.

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В марте отец Алисы Тепляковой запретил ей помогать президенту США из-за антироссийской политики. Россиянин подчеркнул, что студентка-вундеркинд не будет принимать оплату от клиентов в долларах и евро. Под аналогичные «санкции» Алисы Тепляковой попали королева Великобритании Елизавета II, госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

До этого профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, руководитель лаборатории социологии образования Даниил Александров раскритиковал «китайские» методы воспитания в семье Тепляковых.

Ранее в KP.RU сообщили, что братья и сестры девочки-вундеркинда занимаются по китайской системе раннего развития. Глава семейства Тепляков увлекся этой методикой, живя в КНР. Его восхищало, что реклама и телешоу там посвящены преимущественно обучению детей.

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Анна Щербакова
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