Россиянкам назвали способы вернуть натуральный цвет волос

The Voice Mag: стилист Иван Анисимов посоветовал блондинкам краски с оранжевым подтоном

Российский топ-стилист Иван Анисимов назвал способы вернуть натуральный цвет волос после окрашивания. Его советы приводит модный журнал The Voice Mag.

По словам Анисимова, перекраситься в светлый цвет так же трудно, как и перейти из блонда в темный оттенок. «Вернуть цвет, близкий к натуральному, — это иногда трудная задача даже для профессионала. Чем дольше ты была блондинкой, тем сложнее будет наполнить волос темным пигментом», — рассказал парикмахер и пояснил, что после первого окрашивания через две-три недели требуется второе.

Кроме того, специалист отметил, что при выборе краски необходимо обратить внимание на наличие оранжевого или красного подтона. Если взять краситель с холодным оттенком, то после процедуры пряди могут стать зеленого цвета, объяснил собеседник издания.

Эксперт также порекомендовал девушкам, которые хотят перекраситься из темного в светлый, пройти процедуру блондирования — метод полного или частичного удаления из волоса натурального и искусственного пигмента. При этом Анисимов предупредил, что названную манипуляцию необходимо выполнять только в салоне красоты. «После блондирования волосы нужно тонировать, то есть убрать ненужные пигменты. Чаще всего нам необходимо избежать желтого и красного подтонов. Тонирование направлено на заполнение волоса искусственным пигментом и ухаживающими компонентами», — уточнил он.

В заключение герой материала предостерег читательниц от чрезмерного использования масок для волос во время перехода к натуральному цвету. По его мнению, упомянутые средства быстро вымывают пигмент из прядей.

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