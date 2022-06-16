Лавров опроверг попытки России призвать украинских военных к мятежу

Лавров заявил, что Россия не призывала украинских военных к мятежу

Россия не призывала украинских военных к мятежу, напротив, она настаивала, чтобы они выполнили свой воинский долг. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу BBC News.

Журналист рассказал, что обращение президента России Владимира Путина к украинским солдатам о том, чтобы они брали власть в свои руки, прозвучало как прямой призыв к военному мятежу. «Нет, это звучит как прямой призыв выполнять свой воинский долг, а не служить нацистам, которые отменяют все, что не нравится их режиму, включая русское образование, культуру, СМИ», — убежден Лавров.

В том же интервью министр заявил, что Россия не вторгалась на Украину, а лишь хотела защитить русское население. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский советовал тем, кто хочет говорить по-русски, уехать, а западные страны восемь лет игнорировали происходящее в Донбассе.

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