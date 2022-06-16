В ЦБ призвали «не лишать имущества» пострадавших россиян

Первый зампред ЦБ Чистюхин выступил за аккуратность в девалютизации вкладов россиян

В Центральном банке считают неправильным лишать россиян части имущества за счет введения комиссий и отрицательных ставок по валютным вкладам, заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин в ходе выступления на конференции «Российский финансовый сектор в новых условиях» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он отметил, что и у юридических, и у физических лиц накопления в основном в «токсичных» долларах и евро, но к решению вопроса с девалютизацией призвал подходить крайне аккуратно.

«Нельзя такими резкими решениями, за счет комиссий, отрицательных процентных ставок уменьшать стоимость актива у своих клиентов. В нынешние времена, когда и так, понятно, бизнес и физические лица очень серьезно пострадали от изменившейся ситуации, дополнительно лишать их части имущества — мне кажется, это необоснованное, неправильное решение», — сказал Чистюхин.

Он отметил, что лучше дестимулировать новые накопления в иностранных валютах, а также вводить ограничения для открытия новых вкладов. С теми же средствами, которые уже находятся в банках, нужно «обращаться крайне аккуратно», пояснил он.

14 июня Центробанк официально отреагировал на введение частью российских кредитных организаций комиссий за обслуживание валютных счетов без получения их согласия. В регуляторе подчеркнули, что считают нарушением прав потребителей изменение действующих договоров в одностороннем порядке.