Звук взрывов в приграничном российском регионе объяснили работой военных

Власти Курской области объяснили звук взрывов в регионе работой российских военных

Звук взрыва над Курском связан с выполнением российскими военнослужащими задач в рамках специальной военной операции России на Украине. Об этом в четверг, 16 июня, сообщили власти российского приграничного региона в Telegram-канале.

Хлопок был слышен около часа ночи в Курске. «Ситуация под контролем, повода для беспокойства нет», — говорится в сообщении администрации Курской области.

Ранее губернатор региона Роман Старовойт рассказал, как совершаются обстрелы приграничных территорий со стороны Украины. По его словам, люди с минометами стреляют из гражданских автомобилей.

В Курской области высокий уровень террористической опасности продлен до 22 июня. В этот период, по утверждению Старовойта, правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работать в усиленном режиме.