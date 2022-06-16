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Звук взрывов в приграничном российском регионе объяснили работой военных

Власти Курской области объяснили звук взрывов в регионе работой российских военных

Фото: Alexander Kochanov / Wikimedia

Звук взрыва над Курском связан с выполнением российскими военнослужащими задач в рамках специальной военной операции России на Украине. Об этом в четверг, 16 июня, сообщили власти российского приграничного региона в Telegram-канале.

Хлопок был слышен около часа ночи в Курске. «Ситуация под контролем, повода для беспокойства нет», — говорится в сообщении администрации Курской области.

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Ранее губернатор региона Роман Старовойт рассказал, как совершаются обстрелы приграничных территорий со стороны Украины. По его словам, люди с минометами стреляют из гражданских автомобилей.

В Курской области высокий уровень террористической опасности продлен до 22 июня. В этот период, по утверждению Старовойта, правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работать в усиленном режиме.

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Евгения Куликова
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