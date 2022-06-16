Курский губернатор рассказал об обстрелах с украинской стороны

Курский губернатор Старовойт: с украинской стороны обстреливают из гражданских автомобилей

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, как совершаются обстрелы приграничных территорий со стороны Украины. По его словам, люди с минометами стреляют из гражданских автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подъезжает по одной из улиц этого населенного пункта легковая гражданская машина, выскакивают два-три человека в гражданской одежде, достают миномет, несколько мин бросили», — рассказал Старовойт в эфире RT. По его словам, выстрелы совершаются в сторону пограничников, «реакция, конечно же, есть».

Глава региона отметил, что курский участок государственной границы России с Украиной протяженность в 300 километоров полностью обустроен: «колючая проволока, это контрольно-следовая полоса, секреты стоят, оповещатели, видеокамеры выведены». «Поэтому граница у нас надежно прикрыта, и разведданные пограничников, и наше министерство обороны не говорят о предпосылке пересечения границы», — заключил Старовойт.

9 июня власти Курской области объявили о продлении высокого уровня террористической опасности до 22 июня. В этот период, по утверждению губернатора Романа Старовойта, правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работать в усиленном режиме.

Курская и Белгородская области продлевают желтый уровень террористической опасности в четвертый раз. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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