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Российских пилотов ослепили лазером во время посадки в Москве

Пилотов самолета Azur Air, летевшего из Антальи, ослепили при посадке во Внуково

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Пилотов пассажирского самолета авиакомпании Azur Air ослепили лазером при посадке в Москве. Об этом стало известно из донесения авиавластям, опубликованного в Telegram-канале Aviaincident.

Отмечается, что 15 июня Boeing 767 следовал рейсом из Антальи в аэропорт Внуково. Во время посадки экипаж доложил диспетчерам об ослеплении лазером зеленого света.

Несмотря на это, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт, на полете инцидент никак не отразился. Рейс приземлился по расписанию, в 22:45 по московскому времени.

Ранее неизвестный ослепил пилотов пассажирского самолета, летевшего из Грозного в Москву. Инцидент также произошел во Внуково.

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Ксения Жарова
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