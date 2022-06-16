Один цвет волос стал модным трендом благодаря знаменитостям

Glamour: окрашивание волос в розовый цвет стало актуальным благодаря знаменитостям

Волосы розового цвета стали актуальными благодаря их популяризации различными знаменитостями. Соответствующую информацию публикует британская версия журнала Glamour.

По словам редакторов, данное окрашивание в последние месяцы стало одним из самых трендовых у моделей, певиц, актрис и других инфлюэнсеров. При этом модными в текущем сезоне оказались не только яркие оттенки указанного цвета, но и пастельные тона, а также розовое мелирование.

Так, например, рэперша Lizzo в середине июня поделилась селфи, на котором продемонстрировала подобную прическу. Помимо нее, к данному тренду присоединились телезвезда Пэрис Хилтон, теннисистка Наоми Осака и супермодель Кайя Гербер. Кроме того, снимки с новым имиджем опубликовали поп-исполнительницы Шакира и Леди Гага.

В апреле стилисты раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся на людях с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица: на нос и губы.