Названы главные минусы в работе следователя

Полковник полиции Клещев: отсутствие личного времени — главный минус в работе следователя

Главный минус работы следователем заключается в отсутствии свободного времени. Об этом предупредил руководитель кафедры организации и обеспечения раскрытия и расследования преступлений Тверского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя полковник полиции Сергей Клещев. Для «Ленты.ру» эксперт рассказал, какие специалисты больше всего ценятся в профессии.

Ценность следователя

«Работа следователя в любое время востребована. Как ни прискорбно, нарушать уголовный закон люди будут всегда. Хорошие специалисты на вес золота», — высказался Клещев.

Полковник полиции предостерег: профессиональная направленность преступной деятельности весьма широка. «Это и общеуголовные преступления, и преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, и в области экономики. Отдельно стоят преступления против личности и половой неприкосновенности, против интересов службы и государственной власти. И это неполный список», — рассказал он.

В последние годы в связи с техническим прогрессом появился колоссальный спрос на специалистов в области расследования преступлений, совершаемых в сфере информационной безопасности. Также стали особо актуальны специалисты, умеющие работать с информационно-телекоммуникационными технологиями, указал Клещев.

«Как правило, каждый следователь специализируется на расследовании какого-то конкретного вида преступлений и в процессе становления как профессионал, набираясь опыта, достигает в нем значительных успехов», — отметил он.

Именно такие люди становятся ценными кадрами в правоохранительных органах, подчеркнул руководитель кафедры ведомственного университета. «От качества проведенного расследования зависит вынесение объективного, справедливого и законного приговора виновному лицу. В то же время исключает необоснованное и незаконное привлечение к уголовной ответственности невиновного лица», — подчеркнул Клещев.

Минусы профессии

Одним из самых главных и существенных минусов работы следователя является ненормированный рабочий день и отсутствие свободного времени, предупредил полковник полиции. «Преступления совершаются круглосуточно, в любую погоду и время года, и мы должны быть готовы им противостоять. Также необходимо быть готовым к большим нагрузкам в психологичном и моральном плане», — добавил он.

Клещев рассказал, что некоторые начинающие следователи быстро «выгорают», не выдерживают повышенных нагрузок, понимают, что выбрали не ту профессию, и увольняются. «Не каждый человек готов ежедневно общаться с потенциальными преступниками, к виду крови, трупов, регулярному посещению СИЗО, а также к страданиям и переживаниям потерпевших. Это накладывает свой отпечаток и ведет к так называемой профессиональной деформации», — поделился он.

Руководитель кафедры ведомственного вуза дал установку, которая поможет избежать такого сценария. Клещев убежден, что следователь должен всегда оставаться человеком. «Должен помнить, что основной задачей его работы является восстановление нарушенных преступлением прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступной деятельности. Именно в этом и заключается суть работы каждого следователя», — подчеркнул полковник полиции.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили, что в Москве глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил педагогический состав и учащихся Московского университета МВД имени В.Я. Кикотя с 20-й годовщиной со дня основания вуза.

В университете в честь юбилея прошел сбор руководителей вуза. Колокольцев отметил, что вуз является ведущим в области ведомственного образования. Глава МВД России пояснил, что за последние годы были подготовлены десятки тысяч высококвалифицированных специалистов и проведены тысячи научных исследований.

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