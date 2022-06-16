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На встрече НАТО обсудили вывоз зерна из украинских портов

Главы Минобороны Турции, Британии и Украины обсудили вывоз зерна из украинских портов

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Министр нацобороны Турции Хулуси Акар, министр обороны Украины Алексей Резник и глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на встрече НАТО в Брюсселе обсудили вывоз зерна из украинских портов для международного рынка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции.

Также сообщается, что военные чиновники «обсудили актуальные вопросы повестки дня с акцентом на региональную оборону и безопасность». Между ними состоялся обмен мнениями по ситуации на Украине.

Кроме того, были затронуты вопросы «безопасного возвращения двух военно-транспортных самолетов A400M ВВС Турции, находящихся с начала войны в районе Киева».

15 июня стало известно, что Россия, Турция и Украина создали открытый канал связи для решения проблемы вывоза зерна из украинских портов для международного рынка. Согласно схеме передачи зерна, «украинцы должны расчистить мины в портах (...), а затем турецкие силы будут обеспечивать безопасное движение торговых судов».

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Николай Чигасов
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