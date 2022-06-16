Экономист дал прогноз по инфляции в России

Экономист Табах: в конце 2023 года инфляция в России опустится до целевого уровня в 4%

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах дал прогноз по инфляции в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, инфляция по итогам текущего года будет ниже 15 процентов и уже в конце 2023 года опустится до целевого уровня в 4 процента.

Эксперт считает, что при адаптации экономики к новым реалиям инфляция уже в начале следующего года упадет ниже 7 процентов и далее будет спускаться к целевому уровню. «Мы оптимистичнее ЦБ и ждем такого сценария уже в конце 2023 года», — сказал он.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что после вступления в силу нефтяного эмбарго, которое стало частью шестого пакета санкций Евросоюза, в России могут начаться проблемы с инфляцией. Риск роста цен усилится, если падение экспорта сырья окажется значительным, отметила она.