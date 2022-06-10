Набиуллина предупредила о проблемах с инфляцией из-за нефтяного эмбарго

Глава ЦБ Набиуллина указала на риски роста цен после вступления в силу нефтяного эмбарго

После вступления в силу нефтяного эмбарго, которое стало частью шестого пакета санкций Евросоюза, в России могут начаться проблемы с инфляцией. Риск роста цен усилится, если падение экспорта сырья окажется значительным. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка России 10 июня заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, ключевое значение приобретают вопросы перенаправления объемов нефти на другие рынки и цены, по которой ее получится продавать. Эти факторы, в свою очередь, зависят от инфраструктурных и логистических вопросов, а также от спроса.

Санкции ЕС касаются только морских поставок нефти, из-за позиции Венгрии для нефтепровода «Дружба» было сделано исключение. Странам объединения запрещается не только покупать нефть таким образом, но и содействовать ее поставкам в третьи страны.

Запрет вступил в силу в момент публикации, однако в нем предусмотрены два переходных периода. До 5 декабря текущего года возможны разовые сделки по импорту нефти или исполнению контрактов, заключенных до 4 июня, а до 5 февраля 2023 года на таких же условиях возможно приобретение нефтепродуктов из России.

Вместе с тем по итогам заседания ЦБ понизил годовой прогноз по инфляции с 18-23 процентов до 14-17 процента. В регуляторе отметили, что развитие ситуации зависит от успехов программы импортозамещения, масштаба и скорости восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.

Год назад Центробанк ожидал инфляцию по итогам года на уровне меньшем, чем 6 процентов. К концу декабря она достигла 8,39 процента.