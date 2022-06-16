Названы планирующие помешать Украине вступить в Евросоюз страны

Aktualne: Швеция, Нидерланды, Португалия и Венгрия помешают Украине вступить в Евросоюз

Швеция, Нидерланды, Португалия и Венгрия помешают Украине вступить в Европейский союз, поскольку для получения членства необходимо единогласное решение всех государств-участников. О таких планах рассказала обозреватель чешской газеты Aktualne Катержина Шафаржикова.

Она назвала богатые страны, которые вносят значительную долю в бюджет блока, осторожными в этом вопросе. По словам автора статьи, Швеция и Нидерланды считают, что вступление Украины в ЕС «обогатит» его 40 миллионами бедного населения с разрушенной экономикой.

Шафаржикова отметила, что в ближайшее время Еврокомиссия примет решение о членстве государства в Евросоюзе, и, скорее всего, оно будет положительным, однако среди политиков растет скептицизм.

Киеву потребуются огромные дотации на восстановление страны. Кроме того, из-за большой численности населения Украна займет пятое место в Совете ЕС по числу голосов и получит квоты на представительство в различных органах власти, заключила обозреватель.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния поддержат предоставление статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) для Украины. По его словам, указанный статус для Киева будет сопровождаться дорожной картой, также будет учитываться ситуация на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдавии.