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Пушилин заявил о наступлении переломного момента в битве за Донбасс

Пушилин сообщил о наступлении переломного момента в битве за Донбасс и преимуществе ДНР

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Переломный момент битвы за Донбасс уже наступил, войска ДНР имеют серьезное преимущество над противником. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в интервью «Интерфаксу».

По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) морально истощены, им не хватает военного оборудования и техники.

«В самое ближайшее время мы, как ожидается, сможем принять исчерпывающие меры в рамках действия союзнических сил, чтобы не дать возможности противнику обстреливать Донбасс», — пообещал Пушилин.

Ранее политик призвал армию освободить все русские города на территории Украины, включая Одессу. Он подчеркнул, что Народная милиция ДНР не станет останавливаться на границах региона и продолжит сражаться с неприятелем.

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Алевтина Запольская
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