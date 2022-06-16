Пушилин заявил о наступлении переломного момента в битве за Донбасс

Пушилин сообщил о наступлении переломного момента в битве за Донбасс и преимуществе ДНР

Переломный момент битвы за Донбасс уже наступил, войска ДНР имеют серьезное преимущество над противником. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в интервью «Интерфаксу».

По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) морально истощены, им не хватает военного оборудования и техники.

«В самое ближайшее время мы, как ожидается, сможем принять исчерпывающие меры в рамках действия союзнических сил, чтобы не дать возможности противнику обстреливать Донбасс», — пообещал Пушилин.

Ранее политик призвал армию освободить все русские города на территории Украины, включая Одессу. Он подчеркнул, что Народная милиция ДНР не станет останавливаться на границах региона и продолжит сражаться с неприятелем.