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В ДНР призвали освободить все русские города на Украине

Глава ДНР Пушилин призвал освободить все русские города на Украине

Фото: denis-pushilin.ru / Globallookpress.com

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал в ходе специальной военной операции на Украине освободить «все русские города», включая Одессу. Об этом он высказался в интервью РИА Новости.

Политик отметил, что не останавливаться на границе ДНР силы республики вынуждают поставки нового оружия Украине со стороны Запада. «Если противник получает серьезное вооружение с большой дальностью поражения, то, конечно, нам придется тогда принимать соответствующие решения», — пояснил он.

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Алевтина Запольская
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