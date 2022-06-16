В Москве вспомнили о первых кьюбиках

На «Пикнике Афиши» в 2014 QBIK построила первые деревянные модульные конструкции в Москве

На фестивале «Пикник Афиши» в 2014 году появились первые модульные конструкции в Москве — кьюбики. Об этом сообщили в пресс-релизе архитектурной компании QBIK, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Там напомнили, что речь идет о деревянной конструкции кубической формы, своеобразном универсальном павильоне-конструкторе для застройки мероприятий, площадок, парковых зон, дворовых пространств и приотельных территорий. Такой павильон продуман до мелочей, прост в дизайне, легок в сборке и органично встраивается в любую концепцию мероприятия или ландшафта.

Фото: пресс-служба QBIK

Специалисты подчеркнули, что продолжают формировать эту культуру — постоянно совершенствуют линейку продуктов для организации событий, чтобы соответствовать современным тенденциям. «Философия компании основывается на осознанном потреблении сырья, поэтому концепция всех коллекций заточена под многоразовое использование материалов», — указано в тексте.

QBIK обеспечивает сервис полного цикла для клиентов — от производства и застройки площадок до декора и консультаций по дизайну и планировке пространств. Конструкции универсальны и могут использоваться не только в event-индустрии, но и на рынках ретейла и выставок.