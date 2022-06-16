Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

В Москве вспомнили о первых кьюбиках

На «Пикнике Афиши» в 2014 QBIK построила первые деревянные модульные конструкции в Москве

Фото: пресс-служба QBIK

На фестивале «Пикник Афиши» в 2014 году появились первые модульные конструкции в Москве — кьюбики. Об этом сообщили в пресс-релизе архитектурной компании QBIK, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Там напомнили, что речь идет о деревянной конструкции кубической формы, своеобразном универсальном павильоне-конструкторе для застройки мероприятий, площадок, парковых зон, дворовых пространств и приотельных территорий. Такой павильон продуман до мелочей, прост в дизайне, легок в сборке и органично встраивается в любую концепцию мероприятия или ландшафта.

Фото: пресс-служба QBIK

Специалисты подчеркнули, что продолжают формировать эту культуру — постоянно совершенствуют линейку продуктов для организации событий, чтобы соответствовать современным тенденциям. «Философия компании основывается на осознанном потреблении сырья, поэтому концепция всех коллекций заточена под многоразовое использование материалов», — указано в тексте.

QBIK обеспечивает сервис полного цикла для клиентов — от производства и застройки площадок до декора и консультаций по дизайну и планировке пространств. Конструкции универсальны и могут использоваться не только в event-индустрии, но и на рынках ретейла и выставок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия допустила остановку «Северного потока»
Глава ЛНР назвал готовую признать независимость республики страну
Россиянам продлили ограничения полетов на юг
Екатерине Шульман не удалось отменить статус СМИ-иноагента
ЦИК попросил МВД проверить сообщения о наличии у Удальцовой гражданства Украины
В Рособрнадзоре назвали условие отмены ЕГЭ
Россиянам представят новое приложение
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пожаренного на Вечном огне мяса
Украина заявила о готовности вернуть Крым с помощью западного оружия
Участник попытки пересадить чиновников на российские авто назвал причину неудачи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.