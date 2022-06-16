Изнасиловавшего школьницу петербуржца поймали спустя 26 лет после преступления

Изнасиловавшего школьницу россиянина поймали спустя 26 лет после преступления — житель Санкт-Петербурга надругался над 11-летней девочкой еще в мае 1996 года. Об этом в четверг, 16 июня, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, мужчина 1974 года рождения попался полиции лишь недавно; его вину в преступлении доказывает генетическая экспертиза, проведенная по биологическому образцу, взятого с места преступления. Мужчина сознался с содеянном: в лифте дома № 45 по 2-му Муринскому проспекту он изнасиловал школьницу. Уточняется, что мужчина ранее был судим. Его взяли под стражу на время расследования.

Ранее сообщалось, что под Тверью сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, совершенном в сарае: мужчина, находясь в помещении хозяйственной придомовой постройки, изнасиловал малолетнюю дочь.