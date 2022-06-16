Производитель косметики Revlon подал заявление о банкротстве в нью-йоркский суд

Американский производитель косметики Revlon подал в суд в Нью-Йорке заявление о банкротстве. Такой шаг может помочь компании избавиться от многочисленных долгов, сообщает The Wall Street Journal.

Бренд Revlon уже оказывался на грани банкротства в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса были закрыты торговые центры и салоны по всей стране. Сейчас компания постепенно восстанавливается, увеличивая продажи, однако объем задолженности по состоянию на март, согласно судебной документации, составил около 3,8 миллиарда долларов.

Владельцем контрольного пакета акций Revlon является миллиардер Рональд Перельман, который приобрел компанию в 1985 году. Ранее предприниматель всегда оказывал ей финансовую поддержку в случае каких-либо проблем, однако теперь компания будет справляться самостоятельно.

На фоне значительного объема задолженности компании, роста инфляции и проблем с цепочками поставок Перельман может лишиться контроля над предприятием, сообщает издание. Торги акциями Revlon на Нью-Йоркской бирже остановлены.