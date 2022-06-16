Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Производитель косметики Revlon подал заявление о банкротстве

Производитель косметики Revlon подал заявление о банкротстве в нью-йоркский суд

Фото: Elise Amendola / AP

Американский производитель косметики Revlon подал в суд в Нью-Йорке заявление о банкротстве. Такой шаг может помочь компании избавиться от многочисленных долгов, сообщает The Wall Street Journal.

Бренд Revlon уже оказывался на грани банкротства в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса были закрыты торговые центры и салоны по всей стране. Сейчас компания постепенно восстанавливается, увеличивая продажи, однако объем задолженности по состоянию на март, согласно судебной документации, составил около 3,8 миллиарда долларов.

Владельцем контрольного пакета акций Revlon является миллиардер Рональд Перельман, который приобрел компанию в 1985 году. Ранее предприниматель всегда оказывал ей финансовую поддержку в случае каких-либо проблем, однако теперь компания будет справляться самостоятельно.

На фоне значительного объема задолженности компании, роста инфляции и проблем с цепочками поставок Перельман может лишиться контроля над предприятием, сообщает издание. Торги акциями Revlon на Нью-Йоркской бирже остановлены.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка получила подробную техдокументацию Крымского моста
Сотрудники SpaceX решили подготовить письмо-жалобу на поведение Маска
Вратарь «Зенита» отказался называть Семака лучшим тренером РПЛ
Украине предложили поставить вооружения для защиты портов
США согласились контактировать с Россией по задержанным на Украине американцам
Врач перечислила симптомы заражения чумой
Захарова обвинила НАТО в попытках сорвать спецоперацию России
Запад договорился не предоставлять Украине самолеты и танки
Макрон ответил на вопрос о возможности визита в Россию
Макрон раскрыл подробности о возможном вступлении Украины в Евросоюз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.