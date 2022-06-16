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Россиянин забил знакомого до смерти из-за спора о возврате долга

В Архангельской области задержан уголовник, забивший до смерти должника

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Архангельской области задержан 46-летний ранее судимый мужчина, подозреваемый в убийстве 35-летнего знакомого. Об этом в четверг, 16 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 14 июня уголовник приехал к своей жертве, чтобы обсудить возврат долга. Спор вылился ссору, которая переросла в драку. 46-летний россиянин нанес своей жертве множество ударов по телу и забил потерпевшего до смерти. После этого он уехал домой и лег спать. На следующее утро тело убитого было найдено в его доме в поселке Ерцево.

На допросе задержанный частично признал вину, но заявил, что не хотел убивать должника. СКР завел уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Решается вопрос о помещении обвиняемого в СИЗО на время следствия.

3 июня сообщалось, что в Архангельской области задержан 43-летний уголовник, подозреваемый в расправе над 73-летним отцом.

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Владимир Седов
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