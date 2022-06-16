В Британии развеяли надежды Украины на репарации

Центр Ceasefire: заставить Россию платить Украине репарации невозможно

В мире не существует ни одного международного института, который мог бы заставить Россию выплачивать Украине репарации по итогам боевых действий. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на отчет британского аналитического центра Ceasefire.

Как утверждают эксперты, международное право пока не предусматривает механизмов, с помощью которых можно изъять активы одной страны и передать другой в компенсацию за военные разрушения. Ни у Международного уголовного суда, ни у Международного уголовного трибунала, ни у Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) нет таких полномочий.

Авторы доклада предположили, что создать специальный следственный орган на этот счет могла бы Генеральная Ассамблея ООН. Но право вето Москвы в Совете безопасности развеивает надежды Киева на успех в подобной процедуре, отмечают специалисты.

«Юридическое обязательство по выплате репараций тяжело отразится на России, но, само собой разумеется, она не будет платить добровольно», — констатируют в Ceasefire.

Аналитики подчеркивают и разобщенность западных стран по вопросу компенсации ущерба. Несмотря на единство в решении заморозить активы российских олигархов, «европейские и британские консервативные круги» сопротивляются изъятию резервов Центробанка РФ.

«Мы страна, которая верит в верховенство закона и надлежащую правовую процедуру. Вы не конфискуете чужие активы по политическому решению под влиянием момента только потому, что вам жаль людей», — цитируют эксперты бывшего главу британского МИД Малкольма Рифкинда.

Ранее глава Минфина США Джанет Йелле заявила, что американские законы не позволяют конфисковать арестованное в США российское имущество и направить вырученные средства в пользу Украины. Она добавила, что возможная экспроприация активов Банка России в США незаконна, но дискуссия на этот счет идет.

