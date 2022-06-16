В российском регионе упал легкомоторный самолет

В Тюменской области при падении легкомоторного самолета пострадал один человек

В Тюменской области в городе Ялуторовске потерпел крушение легкомоторный одноместный самолет. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.

По данным ведомства, в результате пострадал один человек — его госпитализировали. Воздушное судно вылетело с аэродрома Пустошкино, уточнили в министерстве.

«Сотрудники МЧС провели деблокирование пилота из корпуса воздушного судна и передали бригаде скорой медицинской помощи», — сообщили в МЧС.

Там добавили, что на место крушения самолета в российском регионе направлены две единицы техники и семь человек. Сотрудники транспортной прокуратуры устанавливают причины падения самолета.

Ранее легкомоторный самолет Cessna 182 упал в Красноярском крае, погиб один человек. Воздушное судно обнаружили в районе Нарвы.