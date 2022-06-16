В США заявили о постоянно меняющихся запросах Украины по оружию

Постпред США при НАТО Смит назвала запросы Украины по оружию постоянно меняющимися

США и их союзники сталкиваются с трудностями при обеспечении властей Украины вооружениями, поскольку запросы Киева относительно оружия постоянно меняются, в то время как некоторые государства уже близки к тому, чтобы исчерпать свои запасы. Такую оценку ситуации дала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Ее слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, обладают ли западные страны достаточными резервами для дальнейшей поддержки Украины, Смит отметила, что этот процесс «постоянно развивается, в нем много составляющих».

«В первую очередь нам нужно обращаться к постоянно меняющемуся списку запросов, поступающих от Киева почти на ежедневной основе. Мы получаем поток запросов, <...> пытаемся вместе с союзниками определить, кто из них может отреагировать, кто готов что предоставить. Это затруднительно и сложно, потому что, опять же, запросы быстро меняются», — заявила она.

Смит признала, что некоторые союзники США уже «отдали практически все, что у них было» и теперь постепенно выражают озабоченность из-за истощения своих запасов. По ее словам, ряд стран решили переключиться на оказание финансовой помощи.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес констатировал, что у ряда западных стран «мало чего осталось на полках» из собственных запасов оружия. В частности, не так давно Великобритания закупила у третьей страны несколько 155-миллиметровых гаубиц, которые затем отремонтировали и отправили на Украину.