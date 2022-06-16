Кремль выразил сомнения в продолжении российско-украинских переговоров

Песков выразил сомнения в возможности продолжения переговоров России и Украины

Переговоры России и Украины на данный момент застопорились, а на их продолжение рассчитывать можно с трудом. Такие сомнения выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Пока ни на этом фоне, ни на ином вообще на продолжение [переговоров] рассчитывать можно с трудом. (...) Сейчас все это застопорилось», — объяснил представитель Кремля, комментируя вопрос, касающийся угроз Киева, в том числе по поводу Крымского моста.

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост будет целью номер один для украинской армии после поставок западного вооружения Киеву.

Позднее депутат Госдумы Михаил Шеремет предупредил, что удар по Крымскому мосту станет самоубийством для Киева. По словам парламентария, в случае попытки провокации центры принятия решений на Украине будут незамедлительно уничтожены.