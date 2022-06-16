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Лавров отказался раскрыть детали решения Путина по спецоперации на Украине

Лавров заявил, что решение Путина о спецоперации на Украине приняли «согласно механизмам»
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что президент России Владимир Путин принял решение о начале военной спецоперации на Украине «согласно механизмам», сложившимся в государстве, однако отказался раскрыть, что имеет в виду. Слова министра прозвучали в интервью для BBC Russian.

Лавров ушел от ответа на вопрос о том, советовался ли с ним российский президент. «Есть вещи, о которых публично не говорим. Существует механизм принятия решений. Он был полностью соблюден», — подчеркнул он.

Министр добавил, что решение о начале спецоперации приняли спустя восемь лет попыток добиться соблюдения Минских соглашений Киевом. По его мнению, механизмы Минских соглашений также учитывали соблюдение территориальной целостности Украины. Поэтому западные политики неправы в обвинениях в адрес Москвы, согласно которым она нарушает украинский суверенитет, заключил Лавров.

Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля.

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Виктория Кондратьева
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