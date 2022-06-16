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В Кремле ответили на вопрос о статусе Херсонской области

Песков заявил, что статус Херсонской области зависит от воли местного населения
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergey Karpukhin / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на на вопрос о статусе регионов Украины, которые освобождают российские войска в ходе спецоперации. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

Песков подчеркнул, что «цель номер один» для России — защита Донецка и Луганска от тех, кто обстреливает Донбасс и убивает мирных жителей. Он добавил, что статус других регионов Украины, включая Херсонскую область и ряд районов Харьковской, зависит от воли местного населения.

«Что касается других территорий и регионов Украины, чем больше наши военные очищают территорию от националистических батальонов, тем больше людей заявляют о своем желании прекратить дальнейшую жизнь с режимом в Киеве», — заявил представитель Кремля.

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Марина Совина
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