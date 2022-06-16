В Сочи привезли двух африканских страусов

Африканских страусов привезли в парк Сочи и поселили в вольер с австралийскими особями

Африканских страусов привезли в парк Сочи и поселили в один вольер с австралийскими особями. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, самку и самца птиц возрастом 2,5 года доставили из поселка Терновый Тбилисского района Кубани. Отмечается, что новые обитатели города перенесли переезд легко и уже адаптировались к новым условиям.

«Сейчас страусы имеют одинаковое оперение, но уже через шесть месяцев у самца перья почернеют, и визуально его уже можно будет отличить от самок», — рассказали журналистам сотрудники парка. По их словам, у страусов начинается брачный период, во время которого самец исполняет свой танец перед самкой.

В августе 2021 года в лесу на территории Усть-Илимского района Иркутской области спасли медведя, запертого в клетке. Животное обнаружили в изможденном состоянии — оно долгое время находилось без еды и воды. Клетка оказалась ловушкой с самозапирающимся железным устройством. Использование такого оборудования запрещено, это является видом браконьерства. Клетку демонтировали, хищника выпустили в естественную среду обитания.