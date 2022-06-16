После отдыха в баре россиянка обнаружила себя в машине с насильниками

В Москве полицейские проводят проверку после заявления россиянки об изнасиловании в машине

В Москве полиция проводит проверку после заявления россиянки об изнасиловании неизвестными мужчинами. Об этом в четверг, 16 июня, сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, девушка рассказала правоохранителям, что отдыхала в одном из баров северо-восточного округа столицы и в какой-то момент вышла покурить. На этом месте в памяти девушки произошел провал, после которого она обнаружила себя в автомобиле с насильниками.

После надругательства над своей жертвой, мужчины выгнали ее из машины. Пострадавшая поняла, что все это время автомобиль стоял недалеко от питейного заведения, из которого она вышла покурить. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

13 июня сообщалось, что 19-летний парень похитил школьницу из Петергофа, два месяца удерживал ее взаперти и насиловал в Тверской области.