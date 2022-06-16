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Такси перевернулось в центре Москвы

В центре Москвы перевернулось такси, пострадали два человека

Кадр: Известия

На улице Серафимовича в центре Москвы перевернулся автомобиль такси. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, в результате происшествия пострадали два человека. Одного из них зажало в салоне автомобиля.

Предварительно установлено, что машина съехала с дороги на пешеходную зону, после чего перевернулась. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале. На месте работают экстренные службы.

В ведомстве добавили, что затруднения движения в районе аварии нет.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на Новом Арбате в центре Москвы. На кадрах с моментом ДТП видно, как водитель такси меняет полосу движения, после чего врезается в следующий попутный автомобиль BMW.

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Константин Лысяков
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