MWM: Россия нашла способ ослабить ПВО Украины с помощью «Искандеров-М»

Удары российскими ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» по противовоздушной обороне (ПВО) Украины делают ее неэффективной. Такой способ облабить оборону противника используют ВС РФ, передает американский портал Military Watch Magazine (MWM).

«Украинская противовоздушная оборона все сильнее ослабевает», — подчеркивается в статье.

Авторы издания напомнили, что пока западные союзники сильно приуменьшал мощность российских РК, украинские командиры не единожды обращали внимание, что американские системы ПВО Patriot не могут обеспечить эффективную защиту против «Искандеров».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по территории республики в ночь на 16 апреля. Сообщалось, что это были прилеты баллистических ракет «Искандер» и дронов-камикадзе, большинство ракет были направлены в сторону Киева.