Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:12, 17 апреля 2026

В Финляндии заметили странное свечение после запуска с Плесецка

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Жители финской Лапландии и ряда других городов стали свидетелями необычного светового явления в ночном небе. Как пишет газета Iltalehti со ссылкой на Командный центр департамента полиции региона, сообщения о широкомасштабных наблюдениях свечения поступили вскоре после 02:30.

Объект и веерообразное светящееся пятно были видны из Иливиески, Миккели, Лаппеенранты, Киурувеси, Пиетарсаари и других населенных пунктов. Изначально причина явления была неизвестна.

Позднее в полиции предположили, что загадочное свечение могло быть связано с запуском российской ракеты-носителя с космодрома Плесецк.

В ночь на 17 апреля воздушно-космические силы (ВКС) России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Министерства обороны страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok