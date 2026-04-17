В Финляндии заметили странное свечение после запуска с Плесецка

Iltalehti: Свечение заметили в небе над Лапландией после запуска с Плесецка

Жители финской Лапландии и ряда других городов стали свидетелями необычного светового явления в ночном небе. Как пишет газета Iltalehti со ссылкой на Командный центр департамента полиции региона, сообщения о широкомасштабных наблюдениях свечения поступили вскоре после 02:30.

Объект и веерообразное светящееся пятно были видны из Иливиески, Миккели, Лаппеенранты, Киурувеси, Пиетарсаари и других населенных пунктов. Изначально причина явления была неизвестна.

Позднее в полиции предположили, что загадочное свечение могло быть связано с запуском российской ракеты-носителя с космодрома Плесецк.

В ночь на 17 апреля воздушно-космические силы (ВКС) России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Министерства обороны страны.