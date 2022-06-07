Момент столкновения четырех автомобилей в центре Москвы попал на видео

В сети появились кадры момента столкновения четырех автомобилей на Новом Арбате в Москве

В сети появились кадры, на которых виден момент ДТП с участием четырех автомобилей в центре Москвы на Новом Арбате. Их публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что водитель такси меняет полосу движения, из-за чего сталкивается с попутно следующим автомобилем BMW. От удара иномарка выезжает на встречную полосу, где сталкивается с двумя другими машинами.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной массового ДТП стало нарушение правил маневрирования одним из водителей.

Авария в центре Москвы произошла во вторник, 7 июня. По данным ТАСС, пострадали два человека, по информации РЕН ТВ — четыре.

Ряд СМИ также сообщили, что в ДТП пострадал сенатор от Чечни Мохмад Ахмадов. Как утверждает РЕН ТВ, у россиянина подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и перелом пальца руки. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко позднее опровергла информацию.