Соскин: Зеленскому придется уйти в отставку, если НАБУ арестует Ермака

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется уйти в отставку, если Национальное антикоррупционное бюро республики (НАБУ) арестует бывшего главу его офиса Андрея Ермака по делу о коррупции. Об этом заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Если Ермака задержат, естественно, Зеленскому (…) вообще ничего не поможет», — сказал он. По его словам, украинским лидер и его приближенные довели страну и ее население до отчаяния повальной коррупцией и произволом территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).

По мнению Соскина, сам Зеленский оказался в очень сложной ситуации, связанной с расследованием НАБУ, которое напрямую угрожает вскрыть все финансовые преступления.

Ранее сообщалось, что конкурентами действующего украинского лидера Владимира Зеленского на следующих президентских выборах могут стать два спортсмена. Так, о желании участвовать в выборах ранее заявил боксер Александр Усик. Кроме того, кандидатом на пост президента может быть скелетонист Владислав Гераскевич.