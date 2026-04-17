Россиянин попался на серии поджогов офисов и автомобиля

В Приморье россиянину дали 15 лет колонии за серию поджогов офисов и автомобиля

В Приморском крае к 15 годам колонии строгого режима приговорили местного жителя, признанного виновным в серии поджогов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, под воздействием не установленного лица в декабре 2024 года подсудимый изготовил несколько бутылок с зажигательной смесью. После этого он устроил серию поджогов. В частности, поджег офис банка, здание администрации городского округа Большой Камень и служебный автомобиль. Его действия были квалифицированы как террористический акт.

Ранее директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников предупредил, что российскую молодежь вербуют для диверсий и терактов через сайты, предлагающие быстрый заработок.