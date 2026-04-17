Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:12, 17 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин попался на серии поджогов офисов и автомобиля

В Приморье россиянину дали 15 лет колонии за серию поджогов офисов и автомобиля
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Приморском крае к 15 годам колонии строгого режима приговорили местного жителя, признанного виновным в серии поджогов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, под воздействием не установленного лица в декабре 2024 года подсудимый изготовил несколько бутылок с зажигательной смесью. После этого он устроил серию поджогов. В частности, поджег офис банка, здание администрации городского округа Большой Камень и служебный автомобиль. Его действия были квалифицированы как террористический акт.

Ранее директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников предупредил, что российскую молодежь вербуют для диверсий и терактов через сайты, предлагающие быстрый заработок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США начали новую операцию против Ирана «Экономическая ярость». На что она направлена?

    Россиянин описал Турцию словами «цены меняются быстрее настроения»

    Раскрыт неочевидный признак одного из самых опасных видов рака

    Внешность 63-летнего Тома Круза на фото с киноконференции вызвала споры в сети

    В нехватке рабочих рук в России обвинили зумеров

    Популярный российский артист продает свой дом с тайными комнатами в Подмосковье

    Бывший замглавы МВД Дагестана лишился часов за несколько миллионов рублей

    Россиянин попался на серии поджогов офисов и автомобиля

    В Финляндии заметили странное свечение после запуска с Плесецка

    Россия нашла способ ослабить ПВО Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok