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В Эстонии захотели снести все советские монументы

В Городском собрании Таллина обсудят снос всех советских монументов

Фото: Илья Матусихис / РИА Новости

Снос всех советских памятников обсудят в Городском собрании Таллина. Об этом сообщает Telegram-канал BALTNEWS.

Эстонские партии Eesti 200, «Отечество» и «Партия реформ Эстонии» предложили демонтировать все советские монументы в столице, для этих памятников предлагается найти «более подходящее место».

Оппозиционные депутаты также захотели решить проблему советских захоронений совместно с Министерством обороны и Комиссией по военным захоронениям. Однако конкретики на этот счет пока не представили.

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«Учитывая деятельность российских властей и их финансируемую деятельность, необходимо найти подходящее место для оккупационных идолов как в Таллинне, так и по всей Эстонии», — заключил председатель фракции Eesti 200 Марек Рейнаас.

В мае с кладбища в Эстонии неожиданно исчез памятник советским солдатам. Согласно очевидцам, на месте остался лишь фундамент монумента.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала снести «красноармейские» памятники. Она также выступила с предложением разработать план по демонтажу с учетом всех возможных нюансов.

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