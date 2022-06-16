Женщина родила двоих детей от отчима и зарезала его

True Crime Daily: Даниэла Редлик из Орландо вышла замуж за отчима и убила его

В США начался суд над женщиной, которая вышла замуж за своего отчима, родила от него двоих детей, а потом зарезала его. Об этом сообщает True Crime Daily.

Тело 65-летнего Майкла Редлика обнаружили полицейские города Орландо, штат Флорида, 12 января 2019 года. Они прибыли в дом семьи Редлик после звонка жены покойного, Даниэлы. Оператору службы спасения женщина сказала, что ее муж скончался накануне «наверное, от сердечного приступа». При этом на груди мужчины была рана от удара ножом. Тогда Даниэла заявила, что они с супругом поссорились вечером и он якобы пытался ее задушить, а потом сам ранил себя.

Детектив, осматривавший место происшествия, написал в отчете, что тело Майкла лежало на спине, а рядом с ним были «круговые разводы крови, как будто кровь пытались замыть». Рубашка убитого была найдена под ворохом окровавленных полотенец, а в доме стоял сильный запах хлорки. Вскрытие показало, что мужчина скончался именно от удара ножом и никаких признаков инфаркта у него не обнаружено.

На вопрос о том, почему она не вызвала скорую помощь сразу после конфликта с мужем, Даниэла ответила, что боялась, что в ее историю никто не поверит. Кроме того, она утверждала, что не верила в смерть мужчины и всю ночь «пыталась разбудить его».

Вскоре выяснилось, что Майкл был женат на матери Даниэлы, а после ее смерти у него начался роман с падчерицей. Он женился на дочери своей покойной супруги, и у них родились двое детей. Как показали свидетели, со временем отношения в семье испортились, а один из знакомых убитого рассказал, что мужчина однажды назвал жену сумасшедшей и добавил: «Пока я прячу от нее ножи для стейка, все будет в порядке».

В 2020 году Даниэла отклонила предложенную ей прокуратурой сделку, по условиям которой она должна была признать себя виновной в непредумышленном убийстве и отправиться в тюрьму на 10 лет. Теперь судьбу 48-летней женщины будет решать суд присяжных.

Ранее сообщалось, что писательница Нэнси Крэмптон-Брофи, написавшая эссе «Как убить мужа», получила пожизненный срок за убийство мужа. Как выяснило следствие, женщина застрелила супруга.