В Швейцарии пожаловались на «усталость» из-за украинских беженцев

SRF сообщила о первых признаках усталости семей в Швейцарии от украинских беженцев

Принимающие беженцев швейцарские семьи начали «уставать» от совместного проживания с украинцами, говорится в сюжете телеканала SRF.

По информации материала, около 30 тысяч семей в Швейцарии готовы приютить у себя беженцев с Украины. Однако, по словам директора Швейцарской службы помощи беженцам (SFH) Мириам Беренс, ведомство фиксирует первые признаки усталости во многих принимающих семьях.

Предполагалось, что у украинцев схожая культура поведения, однако швейцарцев нередко удивляют культурные различия с украинцами, отметила Беренс.

Она добавила, что совместное проживание в жилье «не лишено трудностей и трений», особенно, когда у беженцев есть дети. Также директор SFH указала, что «большой проблемой» является ситуация в больших городах страны, куда вначале уехали многие беженцы.

Ранее власти Праги решили закрыть центр по приему беженцев с Украины из-за перегрузки. «Мы не можем принимать людей там, где не можем о них позаботиться», — сказал мэр чешской столицы Зденек Гржиб. При этом он добавил, что в случае исправления ситуации с распределением беженцев Прага будет готова вновь открыть центр приема.

До этого сообщалось, что власти Польши предъявили ультиматум беженцам с Украины, заявив, что они лишатся ежедневного пособия. Таким образом Варшава планирует стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно. Ожидается, что решение вступит в силу 1 июля.