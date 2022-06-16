На режиссера фильма «Выстрел» Красникова совершили нападение в Москве

На режиссера фильма «Выстрел» Игоря Красникова совершили нападение в центре Москвы

На 56-летнего режиссера, сценариста и продюсера, наиболее известного благодаря своему короткометражному фильму «Выстрел», Игоря Красникова было совершено нападение в центре Москвы. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 16 июня. Кинодеятель находился недалеко от центра столицы, когда злоумышленники напали на него и начали наносить удары. После этого Красникову плеснули в лицо зеленкой. Нападавшие скрылись на автомобиле, а режиссер обратился за медицинской помощью.

Врачи диагностировали Красникову перелом носа, обстоятельства происшествия уточняются. Режиссер стал известен благодаря своей работе над короткометражным фильмом «Выстрел», который вышел на экраны в 2019 году.

Ранее актер с марокканскими корнями Эль Уалиди Жамаль утонул в Лемболовском озере на базе отдыха в Ленобласти. Мужчина, который был известен по эпизодическим ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Убойная сила», пропал 11 июня. 14 июня администратор базы отдыха обратился в полицию и заявил, что увидел в воде силуэт человека. Сотрудники МВД достали тело из озера и отправили его в морг на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Отмечается, что актер находился в озере без одежды. На его руке была синяя повязка, а также часы.