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США начали расследование случаев использования американских чипов российским ВПК

WP: Минторг США и ФБР расследуют, как американская электроника попала к российскому ВПК

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Власти США начали расследование случаев использования американских чипов российским военно-промышленным комплексом (ВПК). Об этом сообщает The Washington Post.

Минторг США совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) начали выяснять у американских технологических компаний, как произведенная ими электроника попала в российские радиолокационные системы, беспилотники, танки, наземное оборудование управления и в корабли береговой обороны.

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«Наша цель — попытаться отследить это до американского поставщика. (...) Как это попало в эти системы вооружений. Тот факт, что чип компании обнаружен в системе вооружений, не означает, что мы начали расследование в отношении этой компании. Однако мы начали выяснять, как чип этой компании попал в эту систему», — заявили газете источники в американском министерстве.

Издание уточнило, что многие из компонентов, обнаруженных в российской технике, могли быть произведены до экспортных ограничений, введенных США после присоединения Крыма в 2014 году.

В апреле замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что ВПК России является следующей целью для санкций Вашингтона. По его словам, Минфин будет работать над тем, чтобы «часть за частью нарушить работу ВПК России и цепочку поставок».

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Анжелика Бережная
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