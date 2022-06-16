Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Предупреждавший о риске дефолта «Яндекс» решил вопрос с долгом

«Яндекс» договорился с держателями 84,9% конвертируемых облигаций об условиях выкупа

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Компания «Яндекс», в марте предупреждавшая о риске дефолта по облигациям материнской компании, решила вопрос по долгу. Компания договорилась с держателями 84,9 процента конвертируемых облигаций об их выкупе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

За каждые 200 тысяч долларов номинальной стоимости облигаций держатели облигаций получат 140 тысяч долларов и 957 акций Yandex N.V. «Часть вознаграждений в виде акций Yandex N.V. может быть выплачена после передачи облигаций, как только регуляторные ограничения дадут такую возможность», — говорится в сообщении.

YNDXRU Котировки акций от TradingView

Речь идет об облигациях, выпущенных в 2020 году и имеющих срок погашения в марте 2025 года. Ожидается, что сделка по выкупу 84,9 процента облигаций будет закрыта в течение двух рабочих дней после выполнения всех необходимых условий.

В марте компания предупреждала о возможном дефолте в том случае, если держатели бумаг потребуют досрочного погашения. Право добиваться выкупа бумаг по номиналу держатели конвертируемых облигаций получили из-за приостановки торгов на американской бирже Nasdaq. В апреле «Яндекс» отмечал, что денег эти цели не оставалось.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россия допустила остановку «Северного потока»
Глава Минсельхоза поблагодарил Всевышнего за российский экспорт
Стала известна цена новой Lada без подушек безопасности
Макрон заявил о начале оказания помощи ЕС в восстановлении Украины
Пенсионерка «сгнила» в российской больнице
Глава ЛНР назвал готовую признать независимость республики страну
Россиянам продлили ограничения полетов на юг
Екатерине Шульман не удалось отменить статус СМИ-иноагента
В Рособрнадзоре назвали условие отмены ЕГЭ
Россиянам представят новое приложение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.