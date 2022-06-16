Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Ереване стартовало оппозиционное шествие

В Ереване стартовало оппозиционное шествие движения «Сопротивление»

В Ереване у церкви Святого Христа стартовало шествие движения «Сопротивление». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Армянская оппозиция заявила об информативном характере митинга. Протестующие собираются заявить свои требования перед зданиями Следственного и Антикоррупционного комитетов.

Конечной точкой массового шествия будет площадь Франции в центре столицы.

Протестные акции в Армении начались после того, как в мае премьер-министр Никол Пашинян принял решение подписать мирный договор с Азербайджаном касательно конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. По мнению оппозиции, заключение мира приведет к тому, что территории НКР перейдут под контроль Баку.

Вскоре и Ереван, и Баку создали комиссии по делимитации общей границы, а также начали обсуждать условия заключения мира.

Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка получила подробную техдокументацию Крымского моста
В США заявили о пропаже третьего американца на Украине
Сотрудники SpaceX решили подготовить письмо-жалобу на поведение Маска
Вратарь «Зенита» отказался называть Семака лучшим тренером РПЛ
Украине предложили поставить вооружения для защиты портов
США согласились контактировать с Россией по задержанным на Украине американцам
Врач перечислила симптомы заражения чумой
Захарова обвинила НАТО в попытках сорвать спецоперацию России
Запад договорился не предоставлять Украине самолеты и танки
Макрон ответил на вопрос о возможности визита в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.