В Ереване стартовало оппозиционное шествие движения «Сопротивление»

В Ереване у церкви Святого Христа стартовало шествие движения «Сопротивление». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Армянская оппозиция заявила об информативном характере митинга. Протестующие собираются заявить свои требования перед зданиями Следственного и Антикоррупционного комитетов.

Конечной точкой массового шествия будет площадь Франции в центре столицы.

Протестные акции в Армении начались после того, как в мае премьер-министр Никол Пашинян принял решение подписать мирный договор с Азербайджаном касательно конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. По мнению оппозиции, заключение мира приведет к тому, что территории НКР перейдут под контроль Баку.

Вскоре и Ереван, и Баку создали комиссии по делимитации общей границы, а также начали обсуждать условия заключения мира.