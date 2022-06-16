Британские бронетранспортеры замечены на Украине

На вооружении украинских сил замечены британские бронетранспортеры FV103 Spartan

Британские бронетранспортеры (БТР) FV103 Spartan, о передаче которых сообщалось ранее, были впервые замечены на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как отмечает канал, гусеничные бронетранспортеры британской армии поступили на вооружение украинских сил.

В апреле сообщалось, что Британия передаст Украине 120 единиц бронетехники и ракетных комплексов. Это вооружение дополнит обещанную ранее военную технику. В пакет военной помощи вошли бронемашины с противоминной защитой Mastiff и Wolfhound, бронеавтомобили Husky TSV, а также бронетранспортеры FV103 Spartan.

Бронетранспортеры FV103 Spartan поступили на вооружение армии Великобритании в 1978 году. Базовая версия машины получила алюминиевую броню толщиной до 60 миллиметров. В арсенал машины входит 7,62-мм пулемет и дымовые гранатометы. Машина может перевозить до семи человек, включая трех членов экипажа. Внешне БТР почти неотличим от FV102 Striker. К середине 2009 года БТР FV103 Spartan были заменены в британской армии многоцелевыми бронированными автомобилями и полноприводными тактическими машинами Panther.