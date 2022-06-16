Фанаты уборки подсказали дешевый способ убрать неприятный запах из раковины

Express: бикарбонат соды и обычный белый уксус помогут избавиться от неприятного запаха

Преданные фанаты популярного блогера Софи Хинчлифф, известной в сети как «гуру уборки миссис Хинч», подсказали дешевый и действенный способ убрать неприятный запах из раковины. Об этом сообщает издание Express.

По словам любителей уборки, бикарбонат соды, кипяток и обычный белый уксус помогут быстро избавиться от проблемы. «Для начала нужно засыпать соду в слив раковины и залить белый уксус. Затем нужно вскипятить чайник и через 20 минут влить кипяток в трубу», — делятся простым лайфхаком поклонники миссис Хинч.

Фанаты уборки также уточнили, что смесь из соды и уксуса будет сильно шипеть, пока идет процесс очистки труб. Они рекомендовали повторять эту процедуру каждый вечер до тех пор, пока неприятный запах не исчезнет. Регулярное использование соды, по их мнению, будет отличной профилактикой возвращения неприятного запаха.

Также последователи Софи Хинчлифф рекомендовали использовать порошок для чистки туалетов, таблетки для зубных протезов и все тот же кипяток.

Ранее гуру уборки миссис Хинч поделилась с поклонниками дешевым и при этом эффективным способом, с помощью которого можно удалить стойкий известковый налет на унитазе. Одним из самых эффективных и вместе с тем доступных по цене способов удаления застарелого налета блогер Софи Хинчлифф назвала колу.