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Кремль объяснил негатив в экономике Запада

Песков объяснил негатив в экономике Запада последствиями ошибок мировых лидеров
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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Кремле объяснили негатив в экономике Запада. Как сказал пресс-секретарь российского президента, неверно связывать это только с происходящим на Украине. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Песков подчеркнул, что происходящее в экономике объясняется последствиями ошибок мировых лидеров из стран Европы и США за последние несколько лет. По его словам, именно эти ошибки «привели к этим горьким последствиям, которые сейчас в мире по-прежнему пока нарастают».

В начале июня о последствиях «ошибок Запада» для мировой экономики говорил президент России. По его словам, бедность и дефицит продуктов усилились из-за ошибок западных лидеров.

Путин также подчеркнул, что «для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета». По его прогнозу, в ближайшие годы страну ждет ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы.

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Платон Щукин
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